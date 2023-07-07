Підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради пропустив судове засідання через раптову госпіталізацію

Голова Тернопільської облради Михайло Головко опинився на стаціонарному лікуванні в той день, коли Вищий антикорупційний суд мав розглядати відсторонення підозрюваного у хабарництві від посади.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Напередодні Головко був на засіданні Антикорсуду, який розглядав зміну запобіжного заходу.

У результаті засідання ВАКС щодо відсторонення Головка від посади відклали на 13 липня, апеляцію на запобіжний захід розглядатимуть 12 липня.

За інформацією місцевого видання "20 хвилин", голова Тернопільської облради звернувся у заклад охорони здоров’я Тернополя за медичною допомогою. Пресслужба облради заявила, що не знає про стан його здоров'я, а більше інформації матиме з понеділка, 10 липня.

Нагадаємо, голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації (Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука) піймали під час отримання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Згодом НАБУ оприлюднило відеозапис, на якому зафіксовано розмову посадовців із підприємцем про реалізацію злочинної схеми.

Невдовзі Головко вийшов під заставу (її розмір становив 805 тисяч гривень). А САП оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА.

Прокуратура заявила, що наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для Головка, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника. До цього апеляція ВАКС частково задовільнила скаргу захисту і пом’якшила "запобіжку" Дем’янчукові - йому дозволили відлучатися з Тернопільської області й не носити електронний браслет. Щодо Гайдука, то запобіжний захід був без змін.