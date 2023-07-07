Наразі НАТО не вирішило питання щодо сигналу Україні з приводу запрошення в альянс, - Зеленський

НАТО поки що не вирішило питання щодо сигналу Україні з приводу запрошення в альянс.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з главою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Відповідаючи на запитання журналістів про очікування від Вільнюського саміту, глава держави наголосив на важливості єдності НАТО.

"Чого ми очікуємо? По-перше, ми очікуємо єдності Альянсу. В єдності є сила НАТО. Ця сила розповсюджується на впевненість суспільства, всіх союзників Альянсу... В єдності є безпека. Поки що не вирішено питання Швеції і не вирішено питання щодо сигналу Україні щодо запрошення - я вважаю, що в цьому мало єдності. І це є загроза міцності Альянсу", - сказав Зеленський.

Він заявив, що українська сторона очікує "саме позитивних результатів або хоч якихось кроків до наближення цього позитиву".

"Це дуже важливо для безпеки всього світу. Росія дуже розраховує, щоби світ показав роз'єднаність, слабкість в Альянсі. Цього неможна допустити", - підкреслив Президент.

Зеленський також зазначив, що Україна очікує від саміту нових оборонних пакетів і "не тільки обіцянок, а зі зрозумілими термінами виконання".

"Також будемо на полях саміту обговорювати гарантії безпеки для України. Тих гарантій, поки вона не стала членом Альянсу", - додав глава держави.

Нагадаємо, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО проводять консультації щодо формулювання, яке Україна може отримати стосовно членства. Тим часом Чехія очікує на вступ України до НАТО, але для цього мають бути виконані певні умови.

В українському МЗС наголосили, що членство Києва в Альянсі потрібно розглядати без озирання на Москву.