Серед основних товарів були знеболювальні. Їх окупанти використовували на тимчасово захопленій території України для лікування поранених загарбників.

СБУ викрила фармацевтичне підприємство із Житомирщини, яке постачало ліки до військових шпиталів Росії.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Незаконну схему постачання ліків зловмисники налагодили після повномасштабного вторгнення Росії. Вони передавали лікарські засоби до військових шпиталів окупантів.

Серед основних товарів були знеболювальні, які ворог використовував на тимчасово окупованій території України для лікування своїх поранених.

За даними спецслужби, до організації оборудки причетний директор одного з фармацевтичних підприємств регіону. Його компанія до лютого 2022 року експортувала свою продукцію до Росії. Бізнес-партнером української фірми в РФ була установа, яка виконує державні замовлення російського Міністерства оборони.

"Після початку повномасштабного вторгнення і запровадження відповідних санкцій проти кремля менеджмент українського підприємства розробив механізм обходу введених обмежень. Для цього організатор оборудки разом зі своїми російськими спільниками задіяв низку підконтрольних комерційних структур на Близькому Сході та в ЄС", - розповіли в СБУ.

Спочатку зловмисники направляли українські медикаменти на адреси закордонних фірм, а потім змінювали товарно-транспортні накладні і переправляли продукцію фактичним замовникам з Росії.

Співробітники Служби безпеки задокументували спробу незаконного переправлення до Росії майже 300 кг медичних засобів.

В офісах та виробничих приміщеннях підприємства провели обшуки і виявили комп’ютери із доказами незаконної діяльності, контракт із фактичним російським покупцем медпрепаратів та російські сертифікати відповідності на медикаменти.

Директор підприємства отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, зокрема, тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває слідство.

Нагадаємо, минулого місяця російський мільярдер Сергій Кабаргін отримав підозру за те, що вивозив з України до РФ стратегічну сировину для Росатома.

Крім того, отримав підозру інший олігарх РФ Михайло Шелков, який постачав до РФ українську титанову сировину для "Калібрів". Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" на Дніпропетровщині.