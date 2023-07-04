Таблетки від яких ми набираємо вагу. Частина 3

Сьогодні ми публікуємо інформацію та рекомендований план харчування для людей, які приймають нейролептики.

Продовжуємо розглядати тему харчування при прийомі певних груп медикаментів. У попередній статті ми розглянули дієтичні рекомендації для людей, які приймають протизаплідні препарати.

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Нейролептики – препарати, що застосовуються для лікування психічних розладів, таких як шизофренія та біполярний розлад. Деякі з них, наприклад, Оласін, Зелдокс, Адажіо, можуть викликати набір ваги у пацієнтів. Це пов'язано зі зміною обміну речовин та збільшенням апетиту.Тим, хто приймає нейролептики, рекомендується наступне:

1. Дотримуйтесь збалансованої дієти з помірним споживанням калорій. Обмежте споживання продуктів, багатих цукром і жиром.

2. Зменшіть споживання продуктів, багатих вуглеводами, особливо простих вуглеводів, таких як солодощі, газовані напої та швидкі перекуси. Віддавайте перевагу складним вуглеводам, таким як овочі, фрукти, цільнозернові та бобові.

1. Збільште споживання білка, який допомагає створити відчуття насичення і підтримує м'язову масу. Включіть в свій раціон птицю, рибу, яйця, тофу і нежирні молочні продукти.

2. Регулярно їжте продукти, багаті харчовими волокнами, такі як овочі, фрукти, горіхи та цільні зерна. Вони допоможуть підтримувати нормальну роботу травної системи і створять відчуття ситості.

3. Слідкуйте за порціями і контролюйте калорійність споживаних продуктів. Регулярно контролюйте свою вагу та консультуйтеся з лікарем або дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій щодо харчування та контролю ваги.

Надаємо план харчування для людей вагою від 75 до 90 кг, які приймають нейролептики:

У наступній публікації ми познайомимо вас з важливою інформацією стосовно харчування у період прийому бета-блокаторів.