Книжки для поранених військових: як поділитися любов’ю і підтримкою на відстані?

Якось на початку червня у Львові ми разом із Демократичною сокирою вирішили запустити ініціативу зі збору книжок для поранених військових. І вже 13 червня встановили у наших книгарнях у Харкові, Києві, Львові та Івано-Франківську кошики для книжок, що лікують, і почали збір, який триватиме до кінця червня. Усі зібрані книжки будуть передані в шпиталі Харківщини та Дніпропетровщини, де лікуються наші захисники.

Фото: kmr.gov.ua

На початку повномасштабного вторгнення харківська книгарня видавництва Vivat зазнала ракетного удару. Спогади про цю подію завдають мені болю й досі, але тоді зібратися з силами й відновити роботу мені допомогла книжка Бессела ван дер Колка «Тіло веде лік. Як лишити психотравми в минулому». Вона потрапила до мене в потрібний час і зцілила поранену війною душу. І я впевнена, що у кожного з нас була книжка, яка ставала відправною точкою щастя. Бо книжки – як ліки здатні втамувати біль, подарувати нові сенси, відволікти, розважити.

Коли я знаходжуся вдома, В Харкові, то щоранку проходжу повз військовий госпіталь, де на реабілітації перебувають сотні молодих хлопців. Я ловлю їхні погляди і розумію: те, що вони бачили, я навіть не можу уявити. Але попри все ці сумні чоловіки усміхаються і живуть далі. Багато часу під час відновлення вони змушені лежати в палатах під крапельницями, дехто частково знерухомлений. І в таких ситуаціях хороша книжка може стати для них справжнім порятунком, бо читання не потребує фізичних зусиль, і переносить у яскраві, спокійні світи, де війни і болю не існує.

У госпіталях є бібліотеки, але, як правило, книжки там або застарілі, або російськомовні. І, звісно, вибір книг невеликий. Саме тому ми почали наш книжковий збір, до якого може долучитися кожен українець. Для цього потрібно поділитися із військовими книжкою, яка лікує. Це може бути психологічний фанфікшн, детектив, пригодницький роман, фентезі. Книжка, придбана в книгарні або принесена з домашньої бібліотеки. Головна умова – вона має бути життєствердною і не російськомовною. Із переданих українцями книг при шпиталях буде створено невеликі бібліотеки, де військові зможуть обрати книжку під настрій та до душі.

Ми вже отримали понад 400 книжок, які люди почали приносити фактично одразу після відкриття збору. Для хлопців залишають твори сучасної української та зарубіжної літератури, класику, фанфікшн для саморозвитку. У Києві ми отримали багато англомовних книжок і навіть один набір для малювання. Люди вкладають всередину листівки та записки зі словами вдячності, підтримки, побажаннями скорішого одужання. У одній із книжок ми знайшли листівку, на звороті якої фарбами було зроблено відбиток маленької дитячої ручки. Можливо, саме цей відбиток, зроблений із любов’ю і вдячністю, стане для когось відправною точкою щастя.

Але не обійшлося і без курйозів. У Івано-Франківську жінка принесла три мішки книжок 80-х років. А в Харкові жінка влаштувала скандал через те, що її російські книжки в жахливому стані консультанти відмовилися приймати. Вона була впевнена, що «ребята всё будут читать, а мы провоцируем языковой раскол». Буквально по декілька штук російських книжок принесли також у Львові та Києві.

Приємною несподіванкою стало те, що цей книжковий збір вкотре згуртував небайдужих українців. Наприклад, у коментарях під дописами люди, які не знали, куди нести книжки у своїх містах, прямо там-таки в коментарях знаходили місцеві шляхи передачі книг для наших військових. Бо відстань не є перешкодою для того, хто хоче поділитися світлом свого серця із тим, кому зараз це особливо потрібно.

Якщо ви хочете долучитися до цієї ініціативи, приносьте книжки у наші фізичні магазини за цими адресами:

м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 8;

м. Львів, Галицька площа, 12,

м. Харків, вул. Квітки-Основ‘яненка, 2,

м. Івано-Франківськ, вул. Труша, 4 (навпроти ратуші).

За кожну принесену книжку до кошика збору, книгарня дарує 5% знижки на книжки видавництва Vivat. Збір триватиме до кінця червня – 30.06 включно.

На жаль, у нас є лише чотири книжкові магазини, де ми можемо збирати книжки. Тому в подальшому плануємо продовжити цю акцію разом із партнером, у якого більше точок для збору. Тоді всі люди змогли б долучитися до цієї важливої ініціативи.

Подарувати книжки нашим захисникам – найменше, що ми можемо для них зробити. І водночас – це те, що під силу кожному з нас. Бо книжка така маленька, але тепла річ. Я залишила в кошику примірник книжки «Тіло веде лік». І сподіваюся, що когось вона, як і мене свого часу, поверне до життя. Бо слова теж лікують. Інколи швидше і краще, ніж найкращі у світі ліки.