Кияни здали на макулатуру 25 тонн російських книг. На кошти від переробки куплять авто для ЗСУ

У київській муніципальній книгарні “Сяйво книжки” зібрали майже 25 тонн російських книг, які відправили на переробку.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Згідно з повідомленням, завершено перший етап збирання російських книг, а отримані від реалізації макулатури кошти будуть спрямовані на потреби захисників України. За півтора місяці книги принесли та надіслали поштою понад 1 700 киян.

Загалом було зібрано, орієнтовно, 48 тис. книг, а це майже 25 тонн макулатури, яку вже відвезли на переробку та отримали близько 98 тисяч гривень. Ці кошти буде витрачено на автомобіль для одного з батальйонів ЗСУ на передовій.

При цьому наголошується, що заставу за машину вже відправлено і вона йде з Європи до України, але грошей ще трохи не вистачає. Тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг.

"Кожному, хто принесе та здасть російську книгу, буде надано знижку 10% на купівлю нових книг, які варті справжніх українців. Збір триває за адресою вул. Велика Васильківська, 6", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Ірпені відкрили збір книг для модульного містечка. До збору бібліотеки вже відгукнулись видавництва та книгарня.