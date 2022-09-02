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Кияни здали на макулатуру 25 тонн російських книг. На кошти від переробки куплять авто для ЗСУ

Загалом вдалося зібрати 48 тис. книг.

Кияни здали на макулатуру 25 тонн російських книг. На кошти від переробки куплять авто для ЗСУ
Фото: kmr.gov.ua

У київській муніципальній книгарні “Сяйво книжки” зібрали майже 25 тонн російських книг, які відправили на переробку.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Згідно з повідомленням, завершено перший етап збирання російських книг, а отримані від реалізації макулатури кошти будуть спрямовані на потреби захисників України. За півтора місяці книги принесли та надіслали поштою понад 1 700 киян.

Загалом було зібрано, орієнтовно, 48 тис. книг, а це майже 25 тонн макулатури, яку вже відвезли на переробку та отримали близько 98 тисяч гривень. Ці кошти буде витрачено на автомобіль для одного з батальйонів ЗСУ на передовій.

При цьому наголошується, що заставу за машину вже відправлено і вона йде з Європи до України, але грошей ще трохи не вистачає. Тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг.

"Кожному, хто принесе та здасть російську книгу, буде надано знижку 10% на купівлю нових книг, які варті справжніх українців. Збір триває за адресою вул. Велика Васильківська, 6", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, в Ірпені відкрили збір книг для модульного містечка. До збору бібліотеки вже відгукнулись видавництва та книгарня.

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