СБУ затримала двох агентів РФ, які "полювали" на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Контррозвідка СБУ затримала двох російських агентів, які вишукували координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів на Харківщині.

Про це повідомляє українська спецслужба.

Зрадниками є місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами.

"Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель та споруд і користуючись службовим становищем, безперешкодно виявляв місця дислокації українських військових", –повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

За інформацією спецслужби, одним із основних завдань агентів було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ на Дніпропетровщині викрила зрадницю, яка передавала росіянам координати ЗСУ, отримані від свого чоловіка-військового. Зловмисниця випитувала дані про розташування військової частини чоловіка та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.