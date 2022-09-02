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​Україна повернула з російського полону ще 14 воїнів

Відбувся черговий обмін полоненими з Росією.

​Україна повернула з російського полону ще 14 воїнів
Фото: Мінреінтеграції України у Telegram

Вчора ще 14 українських захисників, які перебували в російському полоні, повернулися додому. Серед звільнених – офіцер і військовий парамедик.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

“У рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Донецькій області 1 вересня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 14 українських захисників”, – йдеться у повідомленні КШППВ.

Зазначається, що серед звільнених із полону – десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Серед звільнених воїнів – офіцер і військовий медик.

 

Раніше Володимир Зеленський говорив про повернення з російського полону 144 українських воїнів. Серед них – 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-Морських сил, 28 – ЗСУ, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19.

До слова, Червоний Хрест не зміг потрапити на територію Оленівки, де загинули українські військовополонені

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