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ЗСУ збили російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївщиною

Такий БпЛА має спеціальну камеру для створення планів місцевості.

ЗСУ збили російський безпілотник "Картограф" у небі над Миколаївщиною
безпілотник "Картограф"
Фото: facebook.com/kpszsu

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю вранці збив у небі над Миколаївською областю російський безпілотник "Картограф".

Про це повідомляє пресцентр Командування ПС ЗСУ.

"2 вересня близько 9:00 у небі над Миколаївщиною зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", – йдеться в повідомленні.

На оприлюднених фото БПЛА збитого безпілотника видно камеру з 12 об'єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

Фото: facebook.com/kpszsu

Нагадаємо, раніше сили протиповітряної оборони збили в небі над Одеським районом ворожий безпілотник, який зайшов з моря.

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