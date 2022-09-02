Такий БпЛА має спеціальну камеру для створення планів місцевості.

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю вранці збив у небі над Миколаївською областю російський безпілотник "Картограф".

Про це повідомляє пресцентр Командування ПС ЗСУ.

"2 вересня близько 9:00 у небі над Миколаївщиною зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ліквідовано російський безпілотник "Картограф", що входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів "Птеро", – йдеться в повідомленні.

На оприлюднених фото БПЛА збитого безпілотника видно камеру з 12 об'єктивами, призначеними для створення планів місцевості.

Фото: facebook.com/kpszsu

Нагадаємо, раніше сили протиповітряної оборони збили в небі над Одеським районом ворожий безпілотник, який зайшов з моря.