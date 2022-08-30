В Одеському районі був знищений ворожий безпілотник

Силами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом був збитий ворожий безпілотник, який зайшов з моря.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря. Силами протиповітряної оборони ворожий "шпигун" був знищений", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні святкування Дня прапора на Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт.