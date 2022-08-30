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Боррель підтвердив намір ЄС створити тренувальну місію для українських військових

Згоди щодо цього сподіваються досягнути на сьогоднішніх зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Празі. 

Боррель підтвердив намір ЄС створити тренувальну місію для українських військових
Урсула фон дер Ляєна та Жозеп Боррель

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив намір створити тренувальну місію для українських військових. Відповідну заяву, зроблену в Празі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, цитує Reuters.

Боррель заявив, що ситуація залишається поганою, і Україна потребує підтримки. Він висловив сподівання, що загальна згода на створення такої учбової місії буде досягнута вже сьогодні.

"Я сподіваюсь, ми отримаємо політичне зелене світло для цієї місії", – сказав він. 

Очільники МЗС сьогодні також будуть обговорювати більш жорсткі правила отримання віз росіянами.

Учора Reuters з посиланням на анонімного європейського дипломата повідомило про намір обговорити створення тренувальної місії для ЗСУ від Євросоюзу. Поки що тільки окремі європейські країни надають допомогу в навчанні, одна з них – Велика Британія, яка не є членом Союзу. 

Дипломати також повідомили, що говоритимуть про візи. Як один із варіантів більш жорстких правил їх отримання розглядається призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією. Якщо таке рішення буде ухвалено, віза для росіян здорожчає з 35 до 80 євро, збільшиться термін процедури їх отримання. 

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