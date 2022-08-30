Боррель підтвердив намір ЄС створити тренувальну місію для українських військових

Згоди щодо цього сподіваються досягнути на сьогоднішніх зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Празі.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив намір створити тренувальну місію для українських військових. Відповідну заяву, зроблену в Празі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, цитує Reuters.

Боррель заявив, що ситуація залишається поганою, і Україна потребує підтримки. Він висловив сподівання, що загальна згода на створення такої учбової місії буде досягнута вже сьогодні.

"Я сподіваюсь, ми отримаємо політичне зелене світло для цієї місії", – сказав він.

Очільники МЗС сьогодні також будуть обговорювати більш жорсткі правила отримання віз росіянами.

Учора Reuters з посиланням на анонімного європейського дипломата повідомило про намір обговорити створення тренувальної місії для ЗСУ від Євросоюзу. Поки що тільки окремі європейські країни надають допомогу в навчанні, одна з них – Велика Британія, яка не є членом Союзу.

Дипломати також повідомили, що говоритимуть про візи. Як один із варіантів більш жорстких правил їх отримання розглядається призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією. Якщо таке рішення буде ухвалено, віза для росіян здорожчає з 35 до 80 євро, збільшиться термін процедури їх отримання.