Кулеба закликав IKEA повернутись в Україну

Частина шведського бізнесу вже повернулась до України.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликає шведський бізнес активно відновлювати діяльність в Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Scania Group вже збільшує бізнес-активність, і інші повинні наслідувати цей приклад.

“Особливо IKEA яка з 24 лютого покинула шість українських заводів - час повертатися!” - закликав Кулеба.

I call on Swedish businesses to actively explore and resume operations in Ukraine. For instance, @ScaniaGroup is already increasing business activities. Others should follow suit. Especially @IKEA which has abandoned six Ukrainian factories since February 24 — time to come back! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 29, 2022

Як раніше повідомлялось, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.