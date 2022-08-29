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Кулеба закликав IKEA повернутись в Україну

Частина шведського бізнесу вже повернулась до України.

Кулеба закликав IKEA повернутись в Україну
Фото: МЗС України у Facebook

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликає шведський бізнес активно відновлювати діяльність в Україні. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Scania Group вже збільшує бізнес-активність, і інші повинні наслідувати цей приклад. 

“Особливо IKEA яка з 24 лютого покинула шість українських заводів - час повертатися!” - закликав Кулеба.

Як раніше повідомлялось, глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.

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