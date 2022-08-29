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Литва закінчила будівництво загородження на кордоні з Білоруссю

Побудувати загородження на кордоні вирішили після минулорічного напливу нелегальних мігрантів з Білорусі.

Литва закінчила будівництво загородження на кордоні з Білоруссю
Фото: BNS

Будівництво фізичного бар’єру на кордоні Литви з Білоруссю було завершено наприкінці минулого тижня. На ділянках протяжністю близько 502 кілометрів встановлено огорожу та ріжучий дріт. Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, понад 100 км кордону проходить по берегах річок і озер.

Про це повідомляє BNS з посиланням на компанію EPSO-G, котра займалась організацією будівництва.

“Цими вихідними команда підрядників, зібрана EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з Білоруссю”, - повідомив BNS Антанас Бубнеліс, менеджер з комунікацій компанії.

Наразі на кордоні працюють спеціалісти з технічного обслуговування, усуваються дрібні дефекти побудованого загородження, відновлюються дороги та будівельні майданчики, ведеться проектна документація.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте повідомила, що робота завершена, хоча "є ще деякі речі для завершення документів". 

Водночас вона підкреслила, що цей бар'єр не є "тем, що абсолютно може захистити державу від нелегальної міграції". З цією метою будуть запроваджуватись системи спостереження та інші ІТ-системи.

Литва звинувачує в її організації режим Лукашкенка і називає це гібридною атакою. Минулого року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тисячі осіб мігрантів. Більше 13 тис. іноземців повертають на кордоні з минулого серпня. Деякі мігранти намагалися потрапити в Литву неодноразово.

Нагадаємо, Литва шукатиме “регіональне рішення” щодо заборони видачі росіянам віз до країн Євросоюзу, якщо країни-члени ЄС не домовляться про загальноблокові санкції. 

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