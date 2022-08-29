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Данія та Німеччина збудують у морі острів вітроенергетики, аби сприяти відмові від російського газу

Вартість проєкту складає 9 млрд євро.

Данія та Німеччина збудують у морі острів вітроенергетики, аби сприяти відмові від російського газу
Роберт Хабек
Фото: EPA/UPG

Данія та Німеччина до 2030 року планують відкрити в Балтійському морі центр вітроенергетики, що стане важливим кроком у процесі відмови Європи від російського газу. Вартість цього центру оцінюється в девʼять млрд євро, пише Bloomberg.

Так званий Енергетичний острів Борнхольм повʼяже декілька вітряних парків та розподілить енергію, яку вони виробляють, між Данією і ФРН. Проєкт вироблятиме понад 3 гігавати, чого достатньо для 4,1 млн домогосподарств. 

"Уперше в історії в Європі дві країни співпрацюватимуть у такому проєкті", – заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек. 

Після запуску до проєкту зможуть долучитися балтійські країни та Польща. Кожного нового партнера будуть узгоджувати і Данія, і Німеччина. 

Енергоострів буде розташовуватись поруч із російськими трубами, якими газ транспортується до Європи.

"Але тепер це буде наша власна енергія, а не газ Росії", – наголосив німецький міністр енергетики. 

Для енергетичного острова знадобляться інвестиції в три млрд євро на інфраструктуру і ще шість млрд – для будівництва морського вітропарку. 

Побудовою займатимуться німецький мережевий провайдер 50Hertz та його данський аналог Energinet. Вони розділять і витрати, і прибуток від проєкту.

Міністр енергетики Данії Ден Йоргенсен запевнив, що країни піклуватимуться, аби проєкт став вигідним і для платників податків. 

Нагадаємо, що Росія продовжує газовий тиск на європейські країни, чим сприяє підвищенню вартості енергоресурсів. Цього місяця росіяни заявили про чергове скорочення потоків газу через "Північний потік", після чого вартість тисячі кубометрів побила рекорд і склала $3200. 

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