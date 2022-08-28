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Чеські та польські літаки охоронятимуть Словаччину, коли вона передасть свої МіГи Україні

Словаччина отримає F-16 зі США у 2024 році.

Чеські та польські літаки охоронятимуть Словаччину, коли вона передасть свої МіГи Україні
МіГ-29 повітряних сил Словаччини
Фото: Вікі/KGyST

Чехія та Польща підписали угоду про захист повітряного простору Словаччини, оскільки Братислава припиняє використання своїх винищувачів МіГ-29 наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Угода про захист діятиме доти, доки Словаччина не отримає замовлення на нові F-16 зі США, що очікується у 2024 році.

Міністри оборони Польщі, Чехії та Словаччини Маріуш Блащак, Яна Чернохова, Ярослав Надь підписали угоду на словацькій авіабазі.

«Польські винищувачі переважно злітатимуть з бази, розташованої на польській території. Чеські винищувачі також забезпечуватимуть завдання з охорони повітряного простору з бази, розташованої на території Чехії, і після виконання завдання повернуться на свої бази», – повідомили у Міноборони Словаччини.

Минулого місяця Надь сказав, що Словаччина може розглянути можливість запропонувати свій нинішній парк з 11 МіГ-29 Україні у якості ймовірного обміну. Вартість 11 МіГ-29 оцінюється у 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти.

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