Прокурори Латвії зібрали свідчення 80 українців, зокрема - про фільтраційні табори росіян

Наразі зібрано достатньо переконливих доказів для Міжнародного кримінального суду, та подальша співпраця обох держав ще більше підсилить матеріали досудових розслідувань злочинів РФ.

Прокурори Латвії вже зібрали свідчення 80 громадян України і продовжують збирати свідчення, зокрема, щодо фільтраційних таборів. Із результатами роботи ознайомив українського колегу генпрокурор Латвії Юріс Стуканс.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

За словами глави ОГП Андрій Костіна, більшість громадян України, які потрапляють в Латвію через Росію, залишили тимчасово окуповані території.

"Вони можуть дати цінні свідчення, тому для нас важливо активно з ними працювати, разом з латвійськими колегами", - наголосив Костін.

Генпрокурори зазначили, що зібрано достатньо переконливих доказів для Міжнародного кримінального суду. Але подальша співпраця ще більше підсилить матеріали досудових розслідувань злочинів Росії.

Костін і Стуканс також узгодили спільну позицію щодо необхідності створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення до відповідальності воєнного та політичного керівництва Російської Федерації.

Також Генпрокурор України звернувся з проханням до латвійського колеги про обмін інформацією щодо активів російських громадян, причетних до вторгнення.

Нагадаємо, у квітні Латвія передала Міжнародному кримінальному суду 100 тисяч євро для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Згодом країна разом з Естонією та Словаччиною приєдналися до групи з розслідування злочинів РФ.