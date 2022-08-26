​На 4,6 млрд грн арештували активи компанії, що належала росіянину, їх передали в АРМА, - Офіс Генпрокурора

Прокуратура передала в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ще активів на 4,6 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Це частина статутного капіталу компанії, яка належить громадянину Росії.

Суд наклав арешт на активи за клопотанням прокурорів. Наразі триває досудове розслідування щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ було заарештовано активи чотирьох російських компаній на 72 млн гривень. До цього у Львові та Києві наклали арешт на приміщення готелів на майже 1 млрд грн, які належать росіянам.