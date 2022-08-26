За минулу добу Повітряні сили знищили чотири російські БпЛА

Загалом Росія втратила на війні в Україні вже орієнтовно 834 такі апарати.

За 25 серпня Повітряні сили ЗСУ знову зменшили чисельність російських безпілотників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.

Зенітні ракетні підрозділи ліквідували чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Упродовж Дня Незалежності українські військові знищили шість таких безпілотників і ще два ворожі "Алігатори" Ка-52.

Нагадаємо, 23 серпня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищили п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Загалом Росія втратила на війні в Україні вже орієнтовно 834 БпЛА.