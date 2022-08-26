Ворог обстріляв Сумську і Чернігівську області, в Миколаєві вночі були вибухи, – ОВА

Росія також била по Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Сьогодні зранку під щільним вогнем з "градів" території Великописарівської громади, також був мінометний обстріл Сумської області. Наслідки наразі невідомі. Інформація уточнюється. Про це йдеться у повідомленнях від ОВА станом на 8 ранку.

Вночі був один обстріл Чернігівської області – біля села Сеньківка Городнянської громади, попередньо із мінометів. Без жертв та руйнувань.

У Дніпропетровській області обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. У Нікополі пошкоджені будинки, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1000 людей без світла. Ніхто не постраждав. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах без руйнувань та постраждалих. У Синельниківському районі ракети прилетіли у дві громади. В одній пошкоджене сільгосппідприємство, в іншій – дорожнє підприємство. Деталі з’ясовуються. У Криворізькому районі ударили по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, людей не зачепило.

Фото: Валентин Резніченко Обстріл Дніпропетровщини

Фото: Валентин Резніченко Обстріл Дніпропетровщини

Вночі були обстріли Чугуївського, Бугодухівського та Харківського районів. Зокрема зруйнована будівля одного з закладів професійно-технічної освіти, згоріли приватні та господарські будівлі, склад. Постраждали три цивільні людини, одна людина загинула.

За минулу ніч у Луганській області противником здійснені чотири обстріли зі ствольної артилерії, вісім разів застосовувалися реактивні системи залпового вогню, ще вісім – міномети. Протягом 25 серпня біля чотирьох населених пунктів росіяни завдали авіаударів. Атаки ворога неодноразово відбито з чотирьох напрямків.

У Донецькій вночі були обстріли м. Миколаївка (постраждала школа і щонайменше 5 будинків) та Сіверська (пошкоджені 5 багатоповерхівок). Зранку – обстріл Слов'янська, влучання в будівлю Хімікомеханічного технікуму. За добу обстріляні Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, с.Максимільянівка, с.Зеленопілля, с.Андріївка. За минулу добу по області – двоє загиблих, семеро поранених.

Вночі у Миколаєві лунали вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора ввечері та сьогодні зранку – обстріли сіл Широке і Червона Долина Широківської громади. Влучання були переважно за межами населених пунктів, пошкоджено дві сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

Учора пів дня вся територія Херсонщини була знеструмлена та без водопостачання, з’явилось світло та вода ближче під вечір. За попередньою інформацією Херсонобленерго, окупанти відключили дві лінії 750 кіловольтів від Запорізької АЕС, які живлять всю Херсонську область. Загалом ситуація складна. Війська ворога здійснюють обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії. Також продовжують завдавати авіаудари в Бериславському районі. Були повідомлення щодо вибухів у Каховці та Чаплинці; жителі Олешок повідомили про пожежу у лісі.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зі ствольної артилерії ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури.