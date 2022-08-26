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Заява Шойгу про уповільнення війни через бажання "зберегти цивільних" є абсолютною дезінформацією, – британське МО

Наступ ворога сповільнився через спротив українців та його погану тактику. 

Заява російського міністра оборони Сергія Шойгу про уповільнення темпу війні в Україні через намагання "зберегти цивільних" є абсолютною дезінформацією. Наступ Росії застопорився через погані воєнні дії та спротив України.

Про це йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому у твіттер міністерством оборони Великої Британії.

"Дуже ймовірно, що Шойгу і президент Путін звільнили щонайменше шістьох генералів через те, що вони повільно просувались уперед", – стверджують військові. 

У день, коли Шойгу заявив про бажання "зберегти цивільних", Росія вдарила балістичною ракетою малої дальності "Іскандер" по залізниці в Чаплиному. Внаслідок удару загинули двоє дітей, загалом – 25 мирних мешканців. 

"Це підкреслює готовність Росії завдавати побічної шкоди, коли вона бачить військову перевагу в завданні ракетних чи артилерійських ударів", – наголосили в міноборони.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності, Росія вдарила по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області. Ракета вдарила прямо по вагонах. 

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