Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Окупанти обстріляли Кривий Ріг з касетних ракет “Торнадо-С”
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Шойгу дякує, Путін нагороджує: як російський «ЛУКОЙЛ» маскувався в Україні
Біля кордонів України розміщено понад 400 російських бойових літаків та 360 гелікоптерів, - Ігнат
Біля кордонів України розміщено понад 400 російських бойових літаків та 360 гелікоптерів, - Ігнат
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
​Комісія Київради підтримала петицію про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії згадали про “біологічну зброю США, яку українці можуть використати на окупованих територіях”

“Відбувався збір та вивіз на територію Сполучених Штатів штамів небезпечних мікроорганізмів".

У Росії згадали про “біологічну зброю США, яку українці можуть використати на окупованих територіях”

Росія розповсюджує дезінфомрацію, що у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів…, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США”, – зазначив він.

При цьому віцеспікер російської Ради федерації Костятнитн Косачов заявив, що “Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на (тимчасово окупованих Росією) територіях”.

“Немає жодних гарантій, що (такі розробки) не будуть використані”, – цитує його ЦПД.

Окрім того, окупанти розповсюджують маніпуляцію про “знайдену в розташуванні ЗСУ “Пам'ятку учасникам російсько-української війни”, надруковану ще 2020 року” та заявляють, що до війни “хлопці готувалися давно”.

“Однак така інформація є маніпулятивною, оскільки війну проти України росія розпочала ще 2014 року”, – зазначили у РНБО.

Нагадаємо, ще у березі глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "дуже стурбована інформацією" про те, що біологічна зброя, яку нібито створюють за підтримки США в Україні, є етнічно орієнтованою. 

За словами росіян, Пентагон “створив кілька десятків військово-біологічних лабораторій на українській території в рамках своєї програми”: "наявні у збройних силах Росії документи нібито підтверджують численні випадки передачі біологічних зразків українських громадян за кордон".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також