У Росії згадали про “біологічну зброю США, яку українці можуть використати на окупованих територіях”

“Відбувався збір та вивіз на територію Сполучених Штатів штамів небезпечних мікроорганізмів".

Росія розповсюджує дезінфомрацію, що у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів…, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США”, – зазначив він.

При цьому віцеспікер російської Ради федерації Костятнитн Косачов заявив, що “Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на (тимчасово окупованих Росією) територіях”.

“Немає жодних гарантій, що (такі розробки) не будуть використані”, – цитує його ЦПД.

Окрім того, окупанти розповсюджують маніпуляцію про “знайдену в розташуванні ЗСУ “Пам'ятку учасникам російсько-української війни”, надруковану ще 2020 року” та заявляють, що до війни “хлопці готувалися давно”.

“Однак така інформація є маніпулятивною, оскільки війну проти України росія розпочала ще 2014 року”, – зазначили у РНБО.

Нагадаємо, ще у березі глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія "дуже стурбована інформацією" про те, що біологічна зброя, яку нібито створюють за підтримки США в Україні, є етнічно орієнтованою.

За словами росіян, Пентагон “створив кілька десятків військово-біологічних лабораторій на українській території в рамках своєї програми”: "наявні у збройних силах Росії документи нібито підтверджують численні випадки передачі біологічних зразків українських громадян за кордон".