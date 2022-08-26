З початку серпня з небезпечних регіонів України евакуювалося майже 35 тисяч людей

Від початку серпня з небезпечних регіонів України евакуювалось близько 35 тисяч цивільних громадян, третина з них – діти.

Про це повідомила Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телеканалу “Рада”.

“Люди масово їдуть з Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація. А також – з Херсонщини, Луганщини, Харківщини, Запорізької області”, – зазначила вона.

Вона наголосила, що майже 10 тисяч евакуйованих за серпень – це діти.

“Врятувати дітей від небезпеки – обов’язок держави та кожного дорослого. Саме тому я не втомлююсь закликати: не наражайте дітей на ризик, виїжджайте. Будьте відповідальними батьками, опікунами, вихователями! На вас разом з дітками чекають у багатьох безпечних регіонах!”, – звернулася Ірина Верещук до мешканців прифронтових регіонів та ТОТ.

Нагадаємо, Верещук очолює Координаційний штаб по обов’язковій евакуації з Донеччини, який створено рішенням Кабінету Міністрів за ініціативи Мінреінтеграції.

2 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донецької області.

До осінньо-зимового періоду на Донеччині має залишитися не більше 235 тис. населення, задіяних у процесі оборони й підтримки роботи критичної інфраструктури, інші всі повинні евакуюватися. До 24 лютого на Донеччині постійно проживали 1 млн 670 тис. осіб.