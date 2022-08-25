Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи”, - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи. На додачу до всього зла, яке туди принесли окупанти, відбулося відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили. Це все було просто неможливим до окупації. Але в цьому й сенс і гордість сучасної російської держави: вона вміє лише одне – робити можливим найгірше.

“Хочу запевнити всіх українців: ми робимо все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої держави. Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи. Звичайно, ми робимо все, щоб світ знав кожну деталь ситуації на Запорізькій АЕС. І, зокрема, сьогодні говорив про це докладно з Президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Вдячний йому за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ МАГАТЕ. Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Розмова президента України з президентом Байденом сьогодні була дуже конструктивною, позитивною, доволі тривалою й результативною. Вони встигли обговорити всі питання, які мають життєво важливе значення для захисту України та свободи. Зеленський подякував пану Президенту і всьому народу Сполучених Штатів за оборонну допомогу й за відчутне лідерство у макрофінансовій підтримці нашої держави. Тільки вчора Джо Байден погодив пакет обсягом 6 мільярдів доларів: три для оборонної допомоги, три для фінансової через систему Світового банку.

“І особливо я подякував за включення протиповітряної оборони в цей пакет. Ми справді можемо зробити так, що російський ракетний терор буде подоланий, коли Україна отримає протиповітряні системи NASAMS”, - наголосив президент України.

Сьогодні ж Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Італії, який прибув з візитом в Україну. Обговорили розширення співпраці між нашими державами й досвід Італії в посиленні безпеки, зокрема енергетичної.

Президент України нагадав, що через російський газовий шантаж ціни на газ у Європі цієї доби вже перевищили рівень 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має справді руйнівний характер, але в стратегічній перспективі – для самої Росії. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія.

Звичайно, зараз ситуація дуже небезпечна, дуже гостра. Але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики дуже відповідально і роблять усе, щоб адаптуватись, щоб захиститись. Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому чи Україну чи інші окремі країни, то це провальний розрахунок.

“Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, від російських енергоносіїв і щоб не поступатись шантажу енергетичних терористів з “Газпрому”. Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях – в питаннях енергетики. Уряд України, наші державні компанії роблять все, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим в нашій історії”, - зазначив очільник України.

Зеленський підкреслив, що вже зрозуміло - ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і зробити всі необхідні зусилля разом з партнерами. І так буде. Будемо тиснути на терористів по всіх фронтах – на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері.

За кожен обстріл – буде відповідь окупантам. За Оріхів – буде. За Чаплино – буде. За Шепетівку – буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу, за усіх інших, по кому бʼють російські військові, буде їм відповідь.

“Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей “Титанік” прийшов до свого айсбергу 24-го лютого, і як би вони не намагались залишитись на плаву – у них це не вийде”, - пообіцяв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Запорізька АЕС відновила з’єднання з четвертою лінією зв’язку із енергосистемою України. Втім, всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.