Запорізьку АЕС вперше в історії повністю відключили від енергомережі, - Енергоатом

Наразі ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі.

Російські окупанти домоглися повного відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

"Сьогодні, 25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Унаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – перше в історії станції", - йдеться в повідомленні.

Наразі власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про накопичення росіянами техніки та збільшення кількості військових на Запорізькій АЕС. Станом на 23 серпня там було розміщено понад 40 одиниць російської військової техніки.