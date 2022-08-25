Канцлер поспілкувався з українськими військовими, які навчаються в Німеччині.

Фото: EPA/UPG

Федеральний Канцлер Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині та пообіцяв Україні подальшу військову підтримку.

Про це повідомило німецьке видання Bild.

За словами ресурсу, у четвер під час візиту на військовий полігон Путлос у Шлезвігу-Гольштейні, де бундесвер навчає військових з України користуватися зенітною установкою "Гепард", Шольц сказав, що Німеччина хоче допомогти "забезпечити солдатам оптимальну підтримку".

"Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати власну країну, цілісність, незалежність і суверенітет", - додав Канцлер.

Він висловив своє захоплення мужністю українських воїнів. Крім того, Шольц був вражений можливостями зенітних систем "Гепард".

"Канцлер повторив, що Німеччина продовжить постачати Україні важкі системи озброєння, серед якого: самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, а також систему протиповітряної оборони "Іріс-Т", яка здатна здійснювати захист повітряного простору цілого міста", - резюмували повідомлення в Bild.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, ФРН готова надати Україні озброєння на 500 млн євро. Проте більша частина з нього надійде до України лише наступного року.