Німеччина готова надати Україні озброєння на 500 млн євро, - ЗМІ

Більша частина з нього поступить до України лише наступного року.

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц заявив про плани постачання Україні додаткових озброєнь вартістю понад 500 млн євро.

Про це повідомляє “Рубрика” з посиланням на розповідь Reuters учасника онлайн-конференції щодо України у Торонто.

Шольц заявив, що Німеччина планує поставити три додаткові системи ППО Iris-T, 10 броньованих евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи боротьби з дронами.

Поставки заплановані на 2023 рік, але в деяких випадках це можливо і раніше.

Втім, бюджетний комітет ще має затвердити видатки на це.

Нагадаємо, Україна отримала від Німеччини три установки Gepard і 11 бронетранcпортерів M113, а також сухпайки для військових та іншу оборонну допомогу. На черзі - нове постачання озброєння.