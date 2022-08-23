Німеччина готова надати Україні озброєння на 500 млн євро, - ЗМІ

Голова уряду Німеччини Олаф Шольц заявив про плани постачання Україні додаткових озброєнь вартістю понад 500 млн євро.
Про це повідомляє “Рубрика” з посиланням на розповідь Reuters учасника онлайн-конференції щодо України у Торонто.
Шольц заявив, що Німеччина планує поставити три додаткові системи ППО Iris-T, 10 броньованих евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси та системи боротьби з дронами.
Поставки заплановані на 2023 рік, але в деяких випадках це можливо і раніше.
Втім, бюджетний комітет ще має затвердити видатки на це.
Нагадаємо, Україна отримала від Німеччини три установки Gepard і 11 бронетранcпортерів M113, а також сухпайки для військових та іншу оборонну допомогу. На черзі - нове постачання озброєння.