США готуються надати Україні безпекову допомогу на 3 млрд доларів, - ЗМІ

Цей пакет безпекової допомоги розрахований на тривалий час.

Уряд США готується до довгострокового перебігу війни Росії проти України. Тому в планах США надати Україні довготривалу безпекову допомогу, котра включатиме навчання українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних осіб США.

“Офіційні особи США повідомили Associated Press, що очікується, що пакет буде оголошено в середу, у день, коли війна досягне шестимісячної позначки, а Україна святкуватиме День незалежності. Гроші підуть на фінансування контрактів на безпілотники, зброю та інше обладнання, яке може не вийти на фронт протягом року чи двох”, - йдеться у повідомленні.

На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування в основному буде спрямоване на те, щоб допомогти Україні забезпечити її середньо- та довгострокову оборонну позицію.

Попередні поставки, більшість із яких здійснювалися згідно з розпорядженням Президента про скорочення, були зосереджені на більш нагальних потребах України в зброї та боєприпасах, а також стосувалися матеріальних засобів, які Пентагон уже має на складі та можуть бути відправлені в найкоротші терміни.

Також новий пакет має на меті запевнити українських посадовців у тому, що США мають намір продовжувати свою підтримку.

Нагадаємо, армія США готова укласти контракт з Україною щодо постачання далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600.