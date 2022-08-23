У Новій Зеландії біля парламенту зібрався кількатисячний антиурядовий мітинг

Мітингарі виступили проти жорстких екологічних норм для фермерів та спроб заволодіти водними активами регіональної власності.

У столиці Нової Зеландії Веллінгтоні перед будівлею парламенту зібрався кількатисячний антиурядовий мітинг. Мітингарі зʼїхалися з різних регіонів країни, аби висловити протест через політику влади, пише Reuters.

Організатором виступала Коаліція свобода і права. Учасниками протесту є приблизно 2000 осіб.

Деякі протестувальники встановили намети. Серед вимог мітингарів – помʼякшення екологічних норм для фермерів. Вони також висловлюють протест через спробу уряду заволодіти водними активами регіональної власності і через протиковідні обмеження.

Премʼєр-міністр Джосінда Ардерн заявила, що парламент вітає відновлення мирних протестів.

Пів року тому, в лютому-березні поліція розігнала протестувальників-антиваксів з-під будівлі парламенту. Тодішній протест завершився тим, що мітингарі підпалили свої намети просто перед парламентом.