США не підтримують загальну заборону віз для росіян, - Держдепартамент

Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Держдепартаменту.

“США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії”, – йдеться в заяві речника.

Він додав, що США “працювали з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити витрати, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх осіб”.

Зокрема, з 24 лютого США вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5 тис. осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Естонії Урмас Рейнсал провели телефонні переговори. Вони домовилися, що туристам із РФ треба заборонити в’їзд до ЄС. Для цього співрозмовники скоординували свої наступні спільні кроки.

Як раніше повідомлялось, стало відомо, що Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії. А глава українського МЗС озвучив думку, що вся Європа не піде на скасування віз для росіян.