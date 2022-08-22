На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ГоловнаСвіт

США не підтримують загальну заборону віз для росіян, - Держдепартамент

Раніше із подібними заявами виступала низка інших держав.

США не підтримують загальну заборону віз для росіян, - Держдепартамент
Фото: medium.com

Сполучені Штати не підтримують загальну заборону на візи для громадян Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Держдепартаменту. 

“США не хотіли б закривати шляхи до притулку та безпеки для російських дисидентів або інших осіб, які є вразливими до порушень прав людини. Ми також чітко дали зрозуміти, що важливо провести межу між діями російського уряду та його політикою в Україні та народом Росії”, – йдеться в заяві речника.

Він додав, що США “працювали з членами Альянсу та партнерами, щоб запровадити витрати, зокрема візові обмеження для кремлівських чиновників та їхніх осіб”.

Зокрема, з 24 лютого США вжили заходів щодо запровадження візових обмежень щодо майже 5 тис. осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Естонії Урмас Рейнсал провели телефонні переговори. Вони домовилися, що туристам із РФ треба заборонити в’їзд до ЄС. Для цього співрозмовники скоординували свої наступні спільні кроки.

Як раніше повідомлялось, стало відомо, що Польща розглядає можливість запровадження візових обмежень для громадян Росії. А глава українського МЗС озвучив думку, що вся Європа не піде на скасування віз для росіян.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також