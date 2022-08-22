На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
У Чорному морі пролунали вибухи в районі Алупки, – Чубаров
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
Ворог закриває ділянки повітряного простору в трьох областях РФ з 22 по 25 серпня, - Генштаб
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
На Херсонщині ЗСУ відбили ворожий штурм Потьомкиного
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
У Підмосков'ї вибухнуло авто, за кермом якого була донька ідеолога рашизму Дугіна, – ЗМІ
Артилерія напередодні ленд-лізу
Артилерія напередодні ленд-лізу
ГоловнаСуспільствоПодії

Миколаїв і Данія підписали меморандум про співпрацю

Документ також передбачає спільну роботу над формуванням проєктів відновлення міста і залученням інвесторів із різних країн.

Миколаїв і Данія підписали меморандум про співпрацю
Прапор Данії
Фото: radatv

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю.

Про це Сєнкевич повідомив у соцмережах.

Підписання документа відбулося 19 серпня.

"Він передбачає широку взаємодію Миколаєва та Данії в питаннях відбудови нашого міста і впровадження найкращих практик прозорості й підзвітності. Вже у вересні цього року експерти Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) проведуть у Миколаєві секторальну оцінку корупційних ризиків у сферах державних закупівель, управління комунальною власністю та інвестиційно-економічного розвитку, після чого ми почнемо реалізовувати концепцію Доброчесного міста", - розповів очільник міста.

За словами Сєнкевича, документом передбачено також спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Нагадаємо, відбудовувати Маріуполь після деокупації допоможе Євросоюз. У відновленні Бучі на Київщині візьме участь Тайвань, а Франція виділить 1,1 мільйона євро для Київщини та Чернігівщини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також