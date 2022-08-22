Миколаїв і Данія підписали меморандум про співпрацю

Документ також передбачає спільну роботу над формуванням проєктів відновлення міста і залученням інвесторів із різних країн.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю.

Про це Сєнкевич повідомив у соцмережах.

Підписання документа відбулося 19 серпня.

"Він передбачає широку взаємодію Миколаєва та Данії в питаннях відбудови нашого міста і впровадження найкращих практик прозорості й підзвітності. Вже у вересні цього року експерти Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) проведуть у Миколаєві секторальну оцінку корупційних ризиків у сферах державних закупівель, управління комунальною власністю та інвестиційно-економічного розвитку, після чого ми почнемо реалізовувати концепцію Доброчесного міста", - розповів очільник міста.

За словами Сєнкевича, документом передбачено також спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Нагадаємо, відбудовувати Маріуполь після деокупації допоможе Євросоюз. У відновленні Бучі на Київщині візьме участь Тайвань, а Франція виділить 1,1 мільйона євро для Київщини та Чернігівщини.