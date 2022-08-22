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"Зі святом вашої кольорової ганчірки – символу країни вбивць", - ГУР опублікувало "привітання" до дня триколору РФ

"Зичимо вам якнайшвидше приєднатися до понад сорока тисяч "славетних російських витязів", які вже допомагають удобрювати український чорнозем".

"Зі святом вашої кольорової ганчірки – символу країни вбивць", - ГУР опублікувало "привітання" до дня триколору РФ
Фото: ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України поширило "привітання" з нагоди дня російського прапора.

В ГУР наголосили, що "українці завжди пам’ятатимуть "братерські" візити під триколором з двоголовою куркою-мутантом до Бучі та Гостомеля", а також "російські криваві "подарунки" для Вінниці, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та інших українських міст".

"Зі святом вашої кольорової ганчірки – символу країни вбивць. Зичимо вам якнайшвидше приєднатися до понад сорока тисяч "славетних російських витязів", які вже допомагають удобрювати український чорнозем", - йдеться у "вітанні".

В українській розвідці додали, що вже йдуть до росіян, аби "відплатити за вашу "доброту і щедрість" сторицею.

Нагадаємо, наразі втрати Росії в Україні становлять орієнтовно 45400 солдатів.

Як свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість опитаних українців підтримують повний розрив відносин з РФ.

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