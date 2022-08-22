"Зі святом вашої кольорової ганчірки – символу країни вбивць", - ГУР опублікувало "привітання" до дня триколору РФ

"Зичимо вам якнайшвидше приєднатися до понад сорока тисяч "славетних російських витязів", які вже допомагають удобрювати український чорнозем".

Головне управління розвідки Міноборони України поширило "привітання" з нагоди дня російського прапора.

В ГУР наголосили, що "українці завжди пам’ятатимуть "братерські" візити під триколором з двоголовою куркою-мутантом до Бучі та Гостомеля", а також "російські криваві "подарунки" для Вінниці, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та інших українських міст".

"Зі святом вашої кольорової ганчірки – символу країни вбивць. Зичимо вам якнайшвидше приєднатися до понад сорока тисяч "славетних російських витязів", які вже допомагають удобрювати український чорнозем", - йдеться у "вітанні".

В українській розвідці додали, що вже йдуть до росіян, аби "відплатити за вашу "доброту і щедрість" сторицею.

Нагадаємо, наразі втрати Росії в Україні становлять орієнтовно 45400 солдатів.

Як свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість опитаних українців підтримують повний розрив відносин з РФ.