Метро Харкова не працюватиме на День Незалежності

У зв’язку зі змінами комендантської години також змінено графік роботи метрополітену.

Харківський метрополітен змінив час роботи у зв’язку зі змінами комендантської години.

Про це КП "Харківський метрополітен" повідомляє у Telegram.

"У зв’язку зі змінами комендантської години у Харківській області, також змінено графік роботи Харківського метрополітену.

У найближчі дні метрополітен працюватиме за наступним графіком:

22 серпня (Понеділок) - до 18:00;

23 серпня (Вівторок) - з 7:00 до 18:00;

24 серпня (Середа) - перевезення здійснюватися не будуть;

з 25 серпня (Четвер) - з 7:00 до 18:00 (до окремого розпорядження).

Містян просять підготуватися до перебування вдома та укриттях.

Нагадаємо, Укрзалізниця також скасувала приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День Незалежності.