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Повідомляють про загиблого і поранених через ворожий обстріл біля Запорізької ТЕС, - Орлов

У місті росіяни пошкодили центральний тепловий пункт.

Повідомляють про загиблого і поранених через ворожий обстріл біля Запорізької ТЕС, - Орлов
Фото: Telegram/Дмитро Орлов

Росіяни обстріляли територію Запорізької ТЕС в Енергодарі. З'явилася інформація про загиблого та декількох потерпілих. Наразі її перевіряють.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомата", - зазначив Орлов 

Він додав, що мінометні обстріли росіян пошкодили центральний тепловий пункт у місті.

"На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", - повідомив міський голова.

Нагадаємо, минулого тижня в Енергодарі в районі стели та молитовного будинку чути звуки вибухів. А внаслідок обстрілів Запорізької АЕС пошкоджень зазнала естакада, у будівлі вибиті вікна.

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