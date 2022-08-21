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На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада

Персонал йшов нею зі спецкорпусів до енергоблоків.

На Запорізькій АЕС пошкоджена естакада
Загальний вигляд Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі, 07 серпня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Внаслідок обстрілів ЗАЕС пошкоджень зазнала естакада, у будівлі вибиті вікна.

Про це повідомляє НАК "Енергоатом".

Станом на ранок 21 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції. 

Напередодні внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків.

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що представники окупаційного керівництва Запорізькою атомною станцією продовжили “короткотривалі вихідні” для українського персоналу

19 серпня президент Зеленський заявив, що українські дипломати, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. 

Згідно з даними української розвідки, окупанти готували на 19 серпня провокацію на ЗАЕС. Представники Росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта. 

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