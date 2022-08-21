Росіяни вбили в Україні 373 дитини

З початку повномасштабної збройної агресії російські військові вбили в Україні 373 дитини.

Про це у своєму Telegram повідомив Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 21 серпня понад 1094 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 373 дитини загинули та 721 отримала поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 387, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 64, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Так, 20 серпня в результаті обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Вознесенськ Миколаївської області отримали важкі поранення троє дітей у віці від 3 до 8 років. Тим часом під час фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами в м. Маріуполь, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від 1 до 17 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, що під час обстрілу російськими окупантами с. Шевченківське Запорізького району була тяжко поранена восьмирічна дитина.