Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами та влучили в зерносховище

Дві ворожі ракети було збито над морем.

Окупанти атакували Одещину п’ятьма ракетами. Дві збито над морем, три влучили у сільськогосподарське підприємство.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

"Одещина. Ворожа атака п’ятьма ракетами. Дві збито над морем. Три влучили по території одногоз сільськогосподарських підприємств Одеського району", - написав він.

Братчук уточнив, що є влучання в зерносховище.

"Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - додав він.

Нагадаємо, вночі 17 серпня дві російські ракети влучили у будівлю бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Через загоряння були зруйновані будинки, постраждали четверо людей.