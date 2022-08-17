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Рятувальники загасили пожежі, які спричинив ракетний обстріл Одещини

Через загоряння були зруйновані будинки, постраждали четверо людей.

Рятувальники загасили пожежі, які спричинив ракетний обстріл Одещини
Фото: ДСНС Одеської області у у Facebook

Уночі 17 серпня дві російські ракети влучили у будівлю бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнуло кілька пожеж.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС в Одеській області.

Фото: ДСНС Одеської області у у Facebook

“Внаслідок влучання ракет в одному з курортів Одеси виникло руйнування та загоряння будівель. Майже п’ять годин рятувальники ліквідовували наслідки на місці події”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Одеської області у у Facebook

Фото: ДСНС Одеської області у у Facebook

Зазначається, що постраждали четверо людей. У стані середньої тяжкості було госпіталізовано до медичних закладів.

 

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки російських військ на Одеську область сьогодні вночі було зруйновано базу відпочинку та декілька приватних будівель.

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