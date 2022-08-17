Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, – пресслужба ГУР

Розвідка і раніше попереджала, що серпень-вересень – це надзвичайно важливий період.

Глобальні плани президента РФ Володимира Путіна, як людини, яка ненавидить Україну, не змінилися. Але хід війни все далі відділяє Росію від досягнення цих цілей.

Про відступ Росії сьогодні не йдеться, але Україна буде звільняти всі свої території. Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у ефірі телемарафону.

"Найближчим часом будуть дуже гострі події на всьому фронті, і мова не лише про привʼязку до дат. Зараз багато говорять про День Незалежності, хоча, безумовно, цей фактор треба враховувати. Але Головне управління розвідки повідомляло, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими періодами для подальшого розвитку бойових дій", – заявив він.

Юсов додав, що для завтрашньої зустріч у Львові президента Володимира Зеленського, генсека ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Ердогана Україна вжила всіх заходів безпеки. Однак він нагадав, що Росія здійснювала обстріли і повітряні удари саме тоді, коли в Україні перебували представники ООН.

Нагадаємо, завтра турецький президент має здійснити свій перший за час повномасштабного вторгнення Росії візит в Україну. Він зустрінеться із Володимиром Зеленським і Гутеррешом, аби обговорити, зокрема, експорт зерна. Минулий візит Ердоган здійснив 3 лютого – перед великої війною.