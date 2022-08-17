Прикордонники і БЕБ викрили ввезення військових товарів на продаж під виглядом гуманітарки

Прикордонники і Бюро економічної безпеки викрили незаконну реалізацію військових товарів вартістю в 5 млн гривень.

Їх завозили під виглядом гуманітарної допомоги, але потім продавали. Про це повідомила в фейсбук Державна прикордонна служба.

Продавали завезене в Умані, Миколаєві та Первомайську.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 150 бронежилетів, турнікети, тактичні шоломи, приціли, тепловізори, радіостанції, монокуляри та магазини на майже 5 млн грн.

За словами прикордонників, "вилучене планують передати на потреби ЗСУ".

Нагадаємо, раніше викрили жителя Костополя (Рівненщина), який налагодив збут позашляховиків, що ввозились в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил.