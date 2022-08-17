Росія втратила 30% свого елітного корпусу, зокрема морпіхів і спецпризначенців, – Резніков

Міністр не вважає, що війну вдасться заморозити, але не виключає зниження активності залежно від сезону.

Зараз ситуація на полі бою в Україні складна, але контрольована. Росіяни щоденно роблять спроби наступу на різних ділянках, але великого просування не мають.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтервʼю "Голосу Америки".

Україна буде домагатися повної деокупації та виходів на кордони станом на 1991 рік.

"Кінцева історія – це перемога України, відновлення станом на 1991 рік. Це головний план", – наголосив він.

Резніков не вважає, що війну вдасться заморозити, але не виключає зниження активності залежно від сезону. Росія, за різними даними, втратила третину бойового потенціалу, який вона застосувала для нападу, втратила 30% свого елітного корпусу, зокрема морпіхів та спецпризначенців, при цьому офіцерського і сержантського складу.

"Кількість літаків, вертольотів, які збили українські сили, означає, що вони втратили до 1000 пілотів різного рівня, як бойових літаків, так і гвинтокрилів", – повідомив міністр.

За його словами, це означає втрату еліти, яка вміла літати з маневрами. Це означає, що РФ потребуватиме певного відновлення.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, втрати Росії з 24 лютого становлять уже понад 44 000 осіб. Літаків ворог втратив 233 одиниці, вертольотів – 196.