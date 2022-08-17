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На півдні українська авіація атакувала 4 райони зосередження живої сили та техніки ворога

Ліквідовано 15 окупантів.

На півдні українська авіація атакувала 4 райони зосередження живої сили та техніки ворога
Фото: Скріншот з відео

Українська авіація атакувала на півдні черговий ворожий опорний пункт.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також атаковано 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів”, – зазначили в ОК.

Окрім того, ліквідовано протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, зокрема броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, унаслідок вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську загинуло близько ста не рядових військовослужбовців РФ

Від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, зокрема заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.

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