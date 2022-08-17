На півдні українська авіація атакувала 4 райони зосередження живої сили та техніки ворога

Українська авіація атакувала на півдні черговий ворожий опорний пункт.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також атаковано 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.
“Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів”, – зазначили в ОК.
Окрім того, ліквідовано протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, зокрема броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, унаслідок вибуху в тимчасово окупованому Лисичанську загинуло близько ста не рядових військовослужбовців РФ.
Від вибуху української ракети в Попасній, ймовірно, загинуло понад сто бойовиків ПВК “Вагнер”, зокрема заступники начальника, але власник ПВК, “кухар Путіна” Євген Пригожин, скоріш за все, вцілів.