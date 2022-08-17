Російська хакери атакували офіційний сайт “Енергоатому”

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16 серпня відбулася найпотужніша від початку повномасштабного вторгнення Росії хакерська атака на офіційний сайт державного підприємства “Енергоатом”.

Про це повідомив Телеграм-канал держпідприємства.

Його атакували з території Російської Федерації.

“Російська група “народная киберармия” здійснила кібератаку, використовуючи 7,25 млн бот-юзерів, які впродовж трьох годин симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки Компанії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначена атака суттєво не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною користувачам.

Нагадаємо, за липень ІТ-інфраструктуру НЕК Укренерго спробували атакувати 146 мільйонів разів.