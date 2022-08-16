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Росіяни завдали удару по військовому аеродрому на Житомирщині з території Білорусі

Удар було завдано двома ракетами.

Росіяни завдали удару по військовому аеродрому на Житомирщині з території Білорусі
Фото: УНІАН

Сьогодні, 16 серпня, російські окупаційні війська обстріляли військовий аеродром у Житомирській області з літаків, які злетіли з території Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Повітряного компандування “Центр”. 

“Внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки”, - йдеться у повідомленні.

Особовий склад знаходився в укритті, а тому внаслідок удару не постраждав.

Зазначається, що росіяни намагались замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти. В результаті вони завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34. 

Нагадаємо, попереднього разу ворог вдарив по Житомиру 25 червня. З літаків із території Білорусі росіяни випустили близько 30 ракет. Приблизно 10 ракет вдалося збити. Окупанти били по військових обʼєктах. 

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