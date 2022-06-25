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З літаків з території Білорусі випустили по околицях Житомира близько 30 ракет. Є втрати

Обстріляні військові обʼєкти. 

З літаків з території Білорусі випустили по околицях Житомира близько 30 ракет. Є втрати
Зустріч Путін та Лукашенка в Сочі, 23 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Російська армія випустила 24 ракети по Житомирщині. Вони були запущені з літаків на території Білорусі.

Про це вранці 25 червня повідомив мер міста Сергій Сухомлин. За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна поранена. 

"Сьогодні вранці ми прокинулись від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло. Було обстріляно військові обʼєкти навколо Житомира", – повідомив Сухомлин.

Житомирська військова адміністрація повідомила про вибухи близько половини пʼятої ранку. Згодом вона уточнила, що сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині. 

"Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет", – зазначили в адміністрації. 

Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення.

Доповнення. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в ефірі телемарафону повідомив, що близько 10 ракет було збито. 

"Було випущено близько 30 ракет по одному з обʼєктів військової інфраструктури в безпосередній близькості до міста Житомир. Містяни проснулися о 4 ранку від значної кількості вибухів. Близько 10 ворожих ракет були збиті. Ракнти запускались з літаків, які знаходились у повітряному просторі Республіки Білорусь. Білорусь вчергове продемонструвала свої дружні стосунки", – наголосив він. 

Руйнування, за його словами, незначні. Кількість жертв уточнюється. 

Нагадаємо, цієї ночі ворог також обстріляв селище Десна, що в Чернігівській області. Деталі повідомлять згодом. Також завдали удару по Львівщині. 

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