Депутати міськради підтримали перейменування Новограда-Волинського

Депутати міської ради Новограда-Волинського підтримали рішення про повернення місту історичної назви Звягель.

Про це повідомляє пресслужба Новоград-Волинської міської ради.

Перед голосуванням депутати заслухали міського голову Миколу Боровця, депутатів міськради та активних жителів громади, які висловили своє ставлення до перейменування міста.

Під час слухань озвучили історичні факти, зачитали довідки та результати експертиз профільних установ та істориків щодо російського походження назви, рекомендації Мінкультури щодо процесу дерусифікації в Україні.

Водночас, значна кількість жителів громади є прихильниками назви Новоград-Волинський, в сесійній залі передано відповідні списки.

Рішення про повернення місту історичної назви Звягель підтримали 22 голосами, проти – 4, утримались – 4.

Нагадаємо, в кінці минулого року Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир. За таке рішення проголосували 348 депутатів.