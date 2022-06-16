Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
Колиска соціалізму заборонена: хто в політику заїхав на партії Мороза?
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоЖиття

Депутати міськради підтримали перейменування Новограда-Волинського

Остаточне рішення щодо присвоєння місту нової назви затверджуватиме Верховна Рада України.

Депутати міськради підтримали перейменування Новограда-Волинського
Фото: Пресслужба Новоград-Волинської міськради

Депутати міської ради Новограда-Волинського підтримали рішення про повернення місту історичної назви Звягель.

Про це повідомляє пресслужба Новоград-Волинської міської ради.

Перед голосуванням депутати заслухали міського голову Миколу Боровця, депутатів міськради та активних жителів громади, які висловили своє ставлення до перейменування міста.

Під час слухань озвучили історичні факти, зачитали довідки та результати експертиз профільних установ та істориків щодо російського походження назви, рекомендації Мінкультури щодо процесу дерусифікації в Україні. 

Водночас, значна кількість жителів громади є прихильниками назви Новоград-Волинський, в сесійній залі передано відповідні списки.

Рішення про повернення місту історичної назви Звягель підтримали 22 голосами, проти – 4, утримались – 4.

Нагадаємо, в кінці минулого року Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир. За таке рішення проголосували 348 депутатів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також