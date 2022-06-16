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Українська розвідка оприлюднила перехоплену технічну документацію Кримського мосту

У ній - докладна інформація про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту тощо.

Українська розвідка оприлюднила перехоплену технічну документацію Кримського мосту
Фото: Пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило детальну технічну документацію Кримського мосту.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

"У найближчому оточенні Путіна заявляють про "гарантовану" безпеку Кримського мосту. Речник кремля Дмитро Пєсков стверджує, що військові РФ повністю контролюють ситуацію. Втім, важко серйозно ставитися до заяв щодо повної безпеки від людей, які не здатні забезпечити збереження технічної документації стратегічного об'єкта", - зауважили в розвідці.

У технічній документації - докладна інформація про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори мосту, протизсувні конструкції, заїзди-з’їзди та всю інфраструктуру комплексу.

Ознайомитися з документом можна за посиланням.

Нагадаємо, колишній командувач військ США в Європі, провідний військовий експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики генерал Бен Годжес зазначив, що в цій війні "українцям не завадили б кілька символічних перемог: завжди треба думати про широкий спектр цілей – "чортів міст" через Керченську протоку".

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