Рада Церков закликала парламент зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції

Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій закликала парламент зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Про це йдеться в заяві ВРЦіРО.

"Намагання ратифікувати Стамбульську конвенцію в умовах воєнного часу та наявності у суспільстві протилежних поглядів щодо такої ініціативи лише спровокують нову хвилю громадських протестів, невдоволення, критики в адресу керівництва України. І це в той час, коли наша держава потребує єдності, згуртованості, консолідації зусиль усіх громадських інституцій з метою перемоги у війні з російським агресором", - наголосили у Раді Церков.

Звернення з проханням виключити питання з порядку денного засідання парламенту у понеділок, 20 червня, ВРЦіРО направила спікеру ВР і керівникам фракцій.

У Раді Церков підкреслили - Стамбульська конвенція "поряд із нормами, спрямованими на боротьбу з домашнім насильством, запроваджує поняття "гендер", як ідеологічний концепт самоідентифікації людини (стаття 3)".

"З цим не можуть погодитися релігійні спільноти України, адже ігнорування факту наявності біологічних статей, які характеризують жінку або чоловіка, та пов’язане з цим зобов’язання навчати дітей нестереотипним гендерним ролям (стаття 14 конвенції) несе загрози спотворення у молодого покоління своєї статевої ідентичності, популяризації одностатевих сексуальних стосунків та поширення випадків захворювання на гендерну дисфорію серед дітей і молоді", - йдеться на сайті ВРЦіРО.

Рада Церков закликала розвивати натомість українське законодавство, щоб протидіяти домашньому насильству, насильству проти жінок за прикладом інших країн Європи, які відмовилися від ратифікації Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, в січні Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що впевнена в ратифікації Стамбульської конвенції упродовж цього року.