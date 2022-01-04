В уряді анонсували ратифікацію Стамбульської конвенції у 2022 році

"І уряд, і президент підтримали ратифікацію, цей законопроект буде внесено в парламент".

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина упевнена, що Верховна Рада ратифікує Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"І уряд, і президент підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції, цей законопроект буде внесено в парламент. [...] Ми на початку 2022 року сконцентруємося на комунікаційній кампанії, на роботі з депутатським корпусом, і перше півріччя проведемо під егідою налагодження консенсусу щодо ратифікації і подальшого внесення закону в парламент", - заявила вона.

За словами Стефанішиної, яка координує цей процес в уряді, "для ратифікації слід обрати правильний час", але це обов'язково станеться цього року.

Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але досі не ратифікувала її. У 2016 році спроба ратифікувати цей документ провалилася через поняття "гендер" і "сексуальна орієнтація", які присутні в ньому.

Проте Стефанішина наполягає, що конвенція не має нічого спільного з питаннями гендерної ідентичності.

"Вона стосується виключно можливості захисту осіб, які страждають від домашнього насильства, вона дає додаткові інструменти міжнародного співробітництва і захисту наших громадян, за кордоном. Крім того, це дає можливість Україні стати об’єктом загальноєвропейського моніторингу", - заявила вона.

Разом з тим документ планують подати на ратифікацію разом із застереженнями про те, що "положення конвенції жодним чином не впливають на положення Конституції України, що конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології або ідентичності".