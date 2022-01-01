В Офісі президента розповіли, хто знімався в новорічному привітанні Зеленського

Це медики, військові, спортсмени та інші громадяни, видатні своїми здобутками.

Участь в новорічному відеоролику-зверненні президента України Володимира Зеленського взяли громадяни, які відзначилися важливою діяльністю, досягненнями і здобутками.

Зокрема, до привітання запросили пілотів гелікоптера Airbus H145 Віталія Цапка і Василя Ціля, які на гвинтокрилі повітряної швидкої допомоги провели термінову евакуацію немовляти з вродженою вадою серця. Про це повідомили в Офісі президента.

Також долучився льотчик ДП "Антонов", пілот літака "Мрія" Сергій Трошин. Він керував бортом під час доставки вакцини від коронавірусу і медичних засобів у десятки країн.

Були запрошені шахтар з Краматорська Євген Александров, технолог хлібзаводу з Дніпра Світлана Кульбака, будівельник мосту в Запоріжжі Олександр Ластов'як та металург з Дніпра Андрій Шолков.

"Також у привітанні Володимира Зеленського взяв участь учитель фізики, Герой України Ілля Гельфгат, який понад 30 років викладає у Харківському фізико-математичному ліцеї № 27. Він підготував багатьох переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад. Багато його учнів здобули вчені ступені", – зазначили в ОПУ.

Крім того, були запрошені: учитель хімії з Ворохти Івано-Франківської області Ірина Білінчук, яка, "багато років щоранку долає пішки кілометри до школи у звичайному карпатському селі", священик із Золочева Михайло Сукмановський, який навчає людей з інвалідністю.

Зі спортсменів у ролику знялися дзюдоїстка Дар’я Білодід та її тренер Світлана Кузнецова, веслувальник-каноїст Юрій Чебан та тренер Людмила Чебан, гімнаст Олег Верняєв зі своїм тренером Геннадієм Сартинським, легкоатлетка Ярослава Магучіх з тренером Тетяною Степановою, борець греко-римського стилю Жан Беленюк (нардеп "Слуги народу") з тренером Володимиром Шацьких.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, а також 10-разовий паралімпійський чемпіон, параплавець, Герой України і найтитулованіший спортсмен літніх параолімпійських ігор-2020 Максим Крипак взяли участь у ролику.

"Також на урочистостях був присутній Ігор Євтушенко з Херсона, який на чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу в ОАЕ здобув «золото» у ваговій категорії до 69 кілограмів, сам тренує спортсменів і працює двірником у херсонській школі", – додали в Офісі президента.

Окрім них, запросили лікаря-трансплантолога з "Оxматдиту" Олександра Лисицю, лікаря-гематолога з Черкас Віктора Парамонова, під керівництвом якого відбулася перша в Україні пересадка кісткового мозку, лікаря зі Львова Олега Самчука, який зробив першу пересадку легень, та медсестру з Одеси, "наставника року в медсестринстві" Аллу Кужель.

Долучився до привітання і головний лікар Центральної районної лікарні міста Попасної Олександр Ковальчук, який під обстрілами провів понад 380 операцій.

Також у новорічному привітанні брала участь матір 19 дітей Світлану Ковалевич із с. Глинного на Рівненщині, Олександра Слюсаренко, яка після смерті обох батьків опікується родиною з 10 братів та сестер.

Цьогоріч у ролику також знімалися діти. Це переможець олімпіад Олександр Панасенко із Запоріжжя, а також восьмирічна Ярина Закалюжна, яка перемогла на міжнародному конкурсі Європейського космічного агентства Juice up your rocket. Малюнок дівчинки нанесуть на унікальний космічний апарат Arian-5, що досліджуватиме Юпітер.

До участі також були запрошені 12-річна Тетяна Тулайдан, яка врятувала під час паводка в смт Ясіня Івано-Франківської області чотирьох братів і сестер та отримала звання "Герой-рятівник 2021 року".

Знявся і заслужений донор з Дніпра Володимир Ніколаєв, який майже за 35 років здав кров понад 600 разів і "чия небайдужість врятувала півтори тисячі людей, і в їхніх жилах тече його донорська кров".

Серед представників культури запросили оперного співака, соліста Національної опери України, Метрополітен-опера (США), міланської "Ла Скала", лондонського театру Ковент-Гарден, Оперного театру Копенгагена (Данія), Німецької державної опери Олександра Цимбалюка, балерину, Національну легенду України Олену Потапову, хореографа, Національну легенду України Мирослава Вантуха, диригента Національного академічного театру опери та балету України Германа Макаренка, який став першим українським лауреатом премії ЮНЕСКО.

Із науковців були присутні український інженер-оптик, професор Чернівецького університету, доктор фізико-математичних наук, лауреат унікальної міжнародної премії імені Галілео Галілея Олег Ангельський і керівник Державного підприємства КБ "ЛУЧ", Герой України Олег Коростельов.

Президент запросив до участі у привітанні з нагоди Нового року й уродженку Донбасу Тетяну Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин світу.

На святковому заході також були присутні Катерина та Стефанія Єсипенко – дружина й донька заарештованого в тимчасово окупованому Криму журналіста "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка.

Захисники України, які взяли участь у ролику: танкіст, Герой України Євген Сидоренко, доброволець, Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі" – інтервʼю з ним читайте тут), прикордонник, Герой України Едуард Атрашкевич, начальник штабу – перший заступник командира 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, Герой України Іван Віннік, старший лейтенант ЗСУ, Герой України Володимир Соснін, лейтенант ЗСУ, Герой України Василь Тарасюк (позивний "Тайфун"), командир фрегата "Гетьман Сагайдачний", капітан 2-го рангу ВМС ЗСУ Олексій Корецький, а також старший сержант ЗСУ Наталія Борисовська, яка пішла до армії у 20 років, із серпня 2014-го воює на фронті, командувала відділенням розвідки і навіть зіграла весілля на передовій.

Нагадаємо, в цьогорічному зверненні президент дякував усім "надзвичайним громадянам", які творять Україну та захищають її. Зйомки проходили в Маріїнському палаці.