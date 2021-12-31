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МВС пропонує постійно їздити з ближнім світлом і штрафувати за літні шини в холодну пору року

Рішення має ухвалити Кабінет міністрів.

МВС пропонує постійно їздити з ближнім світлом і штрафувати за літні шини в холодну пору року
Фото: Макс Требухов

Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт постанови про зміни до Правил дорожнього руху.

На сайті МВС повідомляється, що вони зараз знаходяться на громадському обговоренні.

Ці зміни передбачають, що водії будуть зобов'язані завжди вмикати денні ходові вогні (або ближнє світло), а не лише з 1 жовтня по 1 травня поза населеними пунктами, як зараз.

МВС заявило, що практика постійного застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар) позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн. За результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху SWOV, завдяки цьому кількість дорожньо-транспортних пригод у світлу пору доби (із залученням двох та більше учасників дорожнього руху) скоротилася на 10-15%. Схожі результати зафіксували в Канаді та США.

Крім того, в правилах планують прописати поняття "шина зимова", "шина літня", "шина усесезонна" та заборонити використання літніх шин в період з 1 жовтня по 31 березня.

"Використання літніх шин при низьких температурах призводить до суттєвого погіршення їх зчеплення з дорожнім покриттям, що може призвести до збільшення гальмівного шляху та втрати водієм керування ТЗ", - сказано в  пояснювальній записці до проєкту постанови.

У випадку внесення змін до ПДР поліція зможе штрафувати водіїв, які їздять на літніх шинах в холодну пору року, за ч.1 ст.121 КУпАП - порушення водієм правил керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на початку грудня, після аварії маршрутки біля Чернігова, анонсував зміни до законодавства для підвищення безпеки на дорогах. Тоді 13 людей загинули після того, як в мікроавтобус врізалась вантажівка на "лисих" шинах.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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